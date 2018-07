Contrat de Transition Ecologique du TCO : l’appel à projets est lancé !

Acteurs économiques, vous avez jusqu’au 18 août 2018 pour déposer vos projets !Dans le cadre du Contrat de Transition Ecologique (CTE) du TCO, les acteurs économiques de l’Ouest sont invités à déclarer leurs projets innovants et matures sur la plateforme collaborative « Communecter ». Les thématiques sont celles de la production et l’efficacité énergétique, l’économie circulaire et les déchets, l’agriculture et la biodiversité, les mobilités durables, l’économie sociale, solidaire et numérique.Après le 18 août, des experts analyseront et sélectionneront les projets à intégrer au CTE.Notre communauté d’agglomération TCO fait partie des premiers territoires à avoir été retenus par l’Etat pour accélérer sa transition écologique et soutenir les projets concrets durables. Concrètement, l’Etat s’engage par exemple à faciliter les démarches des projets sélectionnés.