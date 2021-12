A la Une . "Contrairement à la France, certains pays maintiennent des liaisons aériennes avec l'Afrique du Sud"

Depuis l’annonce de la suspension des vols avec l’Afrique du Sud en raison du variant Omicron, de nombreux touristes se retrouvent dans l’impasse. Parmi eux, un couple de Réunionnais qui ne sait plus vers qui se tourner. Par NP - Publié le Mercredi 1 Décembre 2021 à 23:01





En plus de devoir financer le surcoût du séjour prolongé forcé, le manque d’informations est ce qui apparait comme le plus difficile à gérer. "L’ambassade dit de se rapprocher d’Air Austral et la compagnie dit logiquement de se rapprocher de l’ambassade", témoigne Martine, la mère de la voyageuse bloquée en Afrique du Sud avec son compagnon. "Ce que nous ne comprenons pas, c'est ce silence, cet abandon et aussi le fait que d’autres pays, contrairement à la France, maintiennent des liaisons aériennes", comme le prouve ce panneau d'affichage photographié dans l'aérogare.



Face au risque de contagion élevé du variant Omicron, "un rapatriement rapide serait une meilleure solution", fait valoir Martine. La reprise des vols entre La Réunion et l’Afrique du Sud est prévue pour ce samedi 4 décembre. "Ils ne sauront pas avant vendredi où et quand ils seront rapatriés", se désespère Martine.



En attendant, sa fille et son gendre "trouvent le temps long. Ils sont fatigués et énervés".

