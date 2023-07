Communiqué Contrairement à l’Etat depuis 10 ans, Les Républicains n’oublient pas l’Outre-mer

Voici le communiqué de Mansour Kamardine, président du Comité des Outre-Mer des Républicains, vice-président des Républicains et député de Mayotte : Par NP - Publié le Jeudi 13 Juillet 2023 à 17:02

Depuis dix ans, l’outre-mer a trop souvent le sentiment d’être oublié par un pouvoir influencé par une vision parisienne. Dès son élection à la présidence des Républicains, Eric Ciotti a démontré sa volonté d’entendre ces territoires et de leur apporter la dignité qu’ils méritent. Tout d’abord, un comité des Outre-mer a été créé pour fédérer les forces politiques qui participeront à la reconstruction de la Droite et rénover le socle idéologique de la Droite. Plusieurs actions ont été menées dans les derniers mois :



- Mansour Kamardine, député LR de Mayotte, président de ce comité s’est rendu du 16 au 22 juin 2023, en Guyane, Guadeloupe puis Martinique. En tant que secrétaire national du shadow cabinet chargé de l’outremer, il a longuement échangé avec les habitants, les militants Les Républicains et les forces politiques de ces territoires.



En Guyane, il a insisté sur la nécessité de mieux contrôler l’immigration illégale, qui conduit à l’installation de bidonvilles insalubres dans les rues de Cayenne. En Guadeloupe, il a notamment visité la centrale géothermique de Bouillante, en compagnie du maire Thierry Abelli, pour évoquer l’autonomie énergétique de l’archipel. En Martinique, il est allé à la rencontre des acteurs locaux, pour souligner la nécessité d’investir davantage dans les canalisations d’eau. Enfin, à l’occasion d’une journée passée à La Réunion, il a pu rencontrer Michel Fontaine, maire de Saint-Pierre et les anciens députés René-Paul Victoria et David Lorion afin d’évoquer la réflexion institutionnelle outre-mer en cours concernant ce département et les attentes portant sur le comité interministériel des outre-mer.



- François-Xavier Bellamy, Président de la délégation française du PPE au Parlement européen et Vice-Président exécutif des Républicains, s’est rendu du 15 au 20 mai 2023 en Nouvelle-Calédonie.

Il a rappelé que Les Républicains, par la voix du Rassemblement-LR, soutiennent le dégel du corps électoral et soutiendront une réforme constitutionnelle en ce sens. Il a également visité l’usine de nickel KNS à Népoui dans la province Nord, pour rappeler l’enjeu de souveraineté européenne que représente notre filière calédonienne de nickel.



- La sénatrice LR Catherine Procaccia a publié en avril 2023 un rapport sur l’impact de l’utilisation de la chlordécone aux Antilles. La lutte contre la pollution due à cette molécule rémanente constitue un enjeu à la fois sanitaire, environnemental, économique et social pour les Antilles.



Les Républicains ont affiché clairement leur soutien à l’opération Wuambushu à Mayotte. Il est nécessaire de détruire les campements illégaux et d’expulser les clandestins pour rétablir l’ordre et l’équilibre dans la société mahoraise. L’Etat est, à ce jour, incapable de remplir les objectifs initialement fixés, notamment en raison d’un harcèlement judiciaire orchestré par les structures d’aide aux migrants clandestins et une législation trop accommodante.



Les Républicains prendront part au débat sur l’avenir institutionnel des territoires ultramarins. Même si des évolutions peuvent être envisagées au cas par cas, il est important de rappeler que l’évolution institutionnelle n’est pas l’assurance d’une meilleure efficacité de l’action publique.



Sans l’Outre-mer, la France ne serait pas la France. Les Républicains, porteurs de l’héritage de Jacques Chirac, seront toujours les ardents défenseurs de ces concitoyens, qui ne méritent pas l’indifférence du Gouvernement, les outrances de la Gauche radicale et les fausses promesses des indépendantistes de tous bords. Notre projet s’orientera clairement et prioritairement vers l’amélioration des conditions de vie des ultramarins.