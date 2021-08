A la Une . Contractuels dans les lycées: "La Région entend agir sur ce dossier en toute responsabilité"

La FSU Territoriale défend le dossier des contractuels engagés dans les lycées de l'île et dont la candidature ou le contrat sont en stand-by. Comme annoncé ce mardi matin, le secrétaire départemental du syndicat attend des réponses de la collectivité régionale sans quoi il menace d'une grève au début du mois. Par LG - Publié le Mardi 24 Août 2021 à 17:34





"Au vu de la situation des emplois précaires au sein de la collectivité régionale (lycées et administrations), de leur non renouvellement, de la discrimination à l’embauche et à la non tenue des engagements électoraux (maintien des emplois, pas de chasse aux sorcières …), des pressions anxiogènes de l’autorité dans certains services, de la souffrance au travail, de la non tenue des mutations, nous déposons ce préavis de grève à partir du 1er septembre jusqu’au 30 septembre inclus", annonce le syndicat.



Une manifestation est prévue mercredi matin devant la Pyramide inversée si toutefois le syndicat n’obtenait pas d’avancées d’ici là.



Une heure plus tard ce mardi après-midi, le Conseil régional communique à son tour sur ce dossier : Le Conseil Régional a reçu ce jour une délégation d’un syndicat de la fonction publique territoriale, qui souhaitait s’exprimer sur la question des agents techniques mis à disposition des lycées.



Il convient de préciser qu’à la rentrée scolaire, la Région a mis à disposition des lycées 1229 agents sur un total de 1264 postes identifiés. 35 contrats à durée déterminée n'ont en effet pas été reconduits, sur la base des avis formulés par les Proviseurs.



La Région a par ailleurs lancé une procédure de recrutement afin de pourvoir aux besoins exprimés dans les établissements, liés notamment à des absences temporaires.



