Courrier des lecteurs Continuité territoriale...

Par Carl Joseph - Publié le Samedi 26 Décembre 2020 à 07:27 | Lu 128 fois





Un dispositif qui ne fait l'adhésion que de ses bénéficiaires .



Un dispositif politique mis en place sans concertation générale dans la population, sans étude d' impacts économiques.



Seul le clientélisme électoral trouve son compte.



On se croirait au temps des 30 glorieuses où tout était possible..et que l' argent public coulait à flots...



Des critères douteux d' appréciation pour les bénéficiaires, parfois en doublement d' autres avantages déjà, vus comme une prime aux déplacements, sans objectif sérieux que se déplacer et aller "battr' in karé"..mais payés par tous.



L' Etat se marre de cette cacophonie.. vive la politique des territoires.



A ce prix, c' est pas cher pour lui.



https://www.zinfos974.com/La-Region-suspend-la-continuite-territoriale-sens-metropole-Reunion_a164517.html Ça "décule" grave du coté de la Région qui se retire partiellement !Un dispositif qui ne fait l'adhésion que de ses bénéficiaires .Un dispositif politique mis en place sans concertation générale dans la population, sans étude d' impacts économiques.Seul le clientélisme électoral trouve son compte.On se croirait au temps des 30 glorieuses où tout était possible..et que l' argent public coulait à flots...Des critères douteux d' appréciation pour les bénéficiaires, parfois en doublement d' autres avantages déjà, vus comme une prime aux déplacements, sans objectif sérieux que se déplacer et aller "battr' in karé"..mais payés par tous.L' Etat se marre de cette cacophonie.. vive la politique des territoires.A ce prix, c' est pas cher pour lui.





Publicité Publicité