Continuité territoriale: Une agence de voyages porte plainte contre la Région

La région Réunion a, le 10 décembre 2019, mis fin au remboursement post-voyage dans le cadre de la continuité territoriale, officiellement parce que "le système n'était pas performant" . Des soupçons de détournements ont conduit la région à porter plainte et à suspendre trois agents.



Ainsi, n'est-il plus possible de se faire rembourser du montant de la continuité territoriale et désormais, la seule modalité pour bénéficier de l'aide régionale à la continuité territoriale est de se procurer un bon aidant à l'achat d'un billet, dans une antenne de la région.



Une agence de voyages marseillaise, Massilia Voyages, a déposé deux plaintes contre la région Réunion auprès du tribunal administratif, le 5 février dernier. L'agence s'est spécialisée dans les voyages en océan Indien et plus particulièrement à La Réunion. Massilia Voyages demande l'annulation de la décision du 10 décembre 2019, qui, selon elle, attente au principe de libre concurrence. Dans un communiqué, l'agence de voyages explique sa position à ses clients:



"Nos avocats ont déposé le 5 février 2020, deux requêtes auprès du Tribunal Administratif demandant l’annulation de la délibération du 10 décembre 2019 du Conseil Régional de la Réunion.



Nous vous rappelons que la délibération de la Région Réunion a supprimé le dispositif de « REMBOURSEMENT » au seul profit du « BON » qui impose aux bénéficiaires de constituer leurs dossiers via un mandataire pour les Réunionnais de Métropole et à acheter obligatoirement leurs billets dans une agence localisée à la Réunion.



Cette même délibération n’a proposé aucune alternative pour les Réunionnais désirant conserver le libre choix de leur agence, et notamment la possibilité d’acheter dans une agence de leur choix localisée en Métropole ou sur Internet.



Nous estimons donc que ce dispositif est une entrave très grave la liberté de commerce entre les agences localisées à la Réunion et celles localisées en Métropole..."