Continuité territoriale : Les usagers ayant déjà retiré un "bon" et ne l’ayant pas utilisé pourront le faire réactiver

L'épidémie de Coronavirus Covid-19 contraint la Région à revoir sa gestion de la continuité territoriale.



Pour rappel, tous les bâtiments régionaux recevant du public étant actuellement fermés, les guichets d’accueil sont donc fermés au public. Les guichets de l’hôtel de Région ainsi que les annexes et antennes de la collectivité sont fermés.



"Les usagers ayant déjà retiré un "bon" et ne l’ayant pas utilisé à ce jour pourront le faire réactiver à la réouverture des services de la Région Réunion", indique la Région.



"Ne faire réactiver le "bon" que lorsque vous connaîtrez précisément votre nouvelle date de voyage"



Les usagers devront se présenter dans l’une des antennes de la Région Réunion ou à l’hôtel de Région et demander la réactivation du bon pour une nouvelle période de deux mois, une fois les services de retour à la normale.



"Nous attirons votre attention sur le fait que le "bon" ne pourra être réactivé qu’une seule fois et pour une nouvelle durée de 2 mois. En conséquence nous vous conseillons de ne faire réactiver le "bon" que lorsque vous connaîtrez précisément votre nouvelle date de voyage", préconise la Région.



Par ailleurs, le délai de 2 mois maximum après la date du "vol retour" pour déposer les dossiers de "demande de remboursement de la campagne 2019" et de "demande de remboursement de la campagne 2020 (exclusivement pour deuil)", est suspendu à compter du 17 mars 2020 et pendant toute la durée du confinement. Le délai restant pour le dépôt des dossiers recommencera à courir à compter de la date de la fin du confinement.