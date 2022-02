Communiqué Continuité territoriale : La FSU Territoriale outrée par les propos de Jean-Hugues Ratenon

La FSU Territoriale réagit aux propos tenus par Jean-Hugues Ratenon sur l'antenne de Freedom concernant les dossiers de continuité territoriale. "Le personnel de l’Antenne Est n’exclut pas un débrayage pour montrer sa colère et dénoncer le peu de considération" de l'élu, informe le syndicat. Par N.P - Publié le Mardi 1 Février 2022 à 13:08

Le communiqué :



A la suite de soi-disant plaintes, M. RATENON n’hésite pas à accuser les agents de l’antenne Est de "bloquer" des dossiers de demandes de continuité territoriale et de refuser de travailler. Que les dossiers sont validés grâce à ses interventions miracles.



Peut-être que M. RATENON a mal apprécié qu’on lui rappelle les procédures d’instructions et le respect de l’ordre de dossiers (pas de passe-droit pour les dossiers politiques) ? Est-ce parce que les agents ont interpellé le DRH pour rappeler les missions de chacun et la séparation du pouvoir politique de celui des fonctions administratives notamment sur la nomination d’un personnel politique pour gérer l’antenne Est ? La situation pérenne des contrats à l’antenne Est ne permet plus des embauches, peut-être est-ce là encore un prétexte pour déplacer ou virer du personnel ? C’est bien la politique que mène M. RATENON avec La Présidente de Région en mettant fin à des centaines de contrats même ceux des agents qui sont Cedeisables…pour recruter par la suite dans leurs rangs.



Contrairement à ce que dit M. RATENON, tous les agents de l’antenne Est sont des agents consciencieux et professionnels et c’est la seule antenne où il n’y a jamais eu de conflits.

La validation des bons de continuité se fait à Saint Denis, les antennes ne font que de l’instruction de dossiers.



Les agents de l’antenne Est et l’ensemble des agents de la collectivité sont outrés d’entendre un élu porter de tels propos sur une radio. M. RATENON devrait profiter de son statut de député pour interpeler le gouvernement sur le refus plutôt de sa majorité d’appliquer les consignes ministérielles sur le télétravail (nous lé pas moins...) et d’ouvrir un vrai dialogue social avec les élus du personnel.



Le Personnel de l’Antenne Est n’exclut pas un débrayage pour montrer leur colère et dénoncer le peu de considération qu’un élu à envers eux.



Le Co Secrétaire départemental de la FSU

Jean Daniel Maillot