Communiqué Continuité territoriale : Corsair lance "Option 15" pour bloquer son billet d’avion et son prix

La compagnie aérienne Corsair commence l’année avec un bon plan pour les Réunionnais souhaitant bénéficier des bons Région 2022. En effet, elle lance « Option 15 », un service qui permet de pré-réserver son billet, bloquer sa réservation et donc son prix pendant 15 jours. Cela laisse du temps aux voyageurs pour prendre rendez-vous auprès de la Région Réunion et de ses antennes afin de bénéficier de bons de continuité territoriale. Ainsi, Corsair accompagne la Région Réunion et facilite la réservation des voyageurs avec ce service « Option 15 », valable sur tous les tarifs proposés par la compagnie aérienne y compris les promotions en cours. Par n.P - Publié le Jeudi 20 Janvier 2022 à 15:50





Option 15 - étape par étape selon son profil



· En ligne - Pré-réserver directement sur le site www.flycorsair.com





Une fois la réservation effectuée, au moment du paiement, sélectionner "Pré-réserver avec un bon de Continuité Territoriale". Le voyageur dispose alors d’un délai de 15 jours pour finaliser son dossier.





· En agence - Réserver en agence Corsair ou en agence de voyages





Il faut alors indiquer au conseiller le souhait de bénéficier de l’« Option 15 » de Corsair.





« Ce dispositif exclusif Corsair permet à nos clients de préparer sereinement la réservation de leur prochain voyage. Notamment en évitant le stress habituel de voir les tarifs augmenter le temps de réaliser les démarches administratives, qui sont en ce moment rallongées du fait de la situation liée à la Covid-19. Nous avons déjà enregistré de nombreuses pré-réservations depuis le lancement du dispositif. C'est un service simple, innovant et efficace qui permet également d'alléger la pression sur les guichets de la Continuité Territoriale », indique Jules Perreau, Directeur Régional océan Indien de Corsair.