Education Continuité pédagogique: Terminer l'année scolaire et préparer la rentrée

Le Rectorat fait le bilan de cette quatrième semaine de continuité pédagogique marquée par deux mouvements. Le premier : la poursuite des efforts pour limiter l'accroissement des inégalités scolaires, soutenir l'action des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire en prenant en charge leurs enfants, accompagner les équipes éducatives, terminer l'année scolaire et assurer la préparation de la rentrée. Le deuxième : le lancement de la concertation avec les collectivités et les partenaires de l'éducation nationale, pour anticiper au mieux une reprise des classes progressive au retour des vacances de mai.



Les mesures détaillées ci-dessous :



Limiter l'accroissement des inégalités scolaires



Des « devoirs à la maison » sur support papier pour les élèves en situation de déconnexion numérique



Réalisée en partenariat avec la Poste, l'opération « Devoirs à la maison » se concrétise. 60 établissements scolaires ont été inscrits cette semaine sur la plate-forme mise à disposition par la Poste et les formations pour tous les référents débutent aujourd'hui. Le collège de Montgaillard a été le premier établissement à utiliser ce service qui permet de toucher davantage d'élèves : l'équipe chargée d'accompagner les élèves non équipés en matériel informatique, qui jusqu'à présent préparait des supports papier à venir récupérer au collège pour 45 familles, a déjà recensé les adresses de 40 élèves supplémentaires qui ne se connectent pas au Pronote de l'établissement et ne peuvent pas venir récupérer les cours et exercices sur supports papier au collège.



Ce nouveau service vient en complément des organisations déjà mises en place dans de nombreux établissements scolaires, dans lesquels des enseignants assurent la reproduction et la mise à disposition de supports papier. Pour les écoles, un service similaire est assuré par les professeurs sous l'impulsion des directeurs, et on peut souligner l'implication des collectivités, comme au Port, où la mairie assure l'ensemble de la reproduction des devoirs et exercices nécessaires pour les élèves déconnectés numériques pour l'ensemble des écoles de la commune.



Des tablettes numériques en prêt pour les élèves des écoles



De nombreuses communes (Saint-André, Saint-Joseph, Saint-Leu, Saint-Louis, Saint-Philippe, Bras Panon, Plaine des palmistes, Salazie, ...) ont proposé de compléter le dispositif, en partenariat avec l'académie, par des prêts de tablettes aux familles.



Pendant toute la semaine, l'équipe de la délégation académique au numérique éducatif, en collaboration avec l'inspectrice référente pour la protection des données personnelles, a travaillé à la sécurisation des matériels qui seront prêtés : blocage de la réinitialisation des appareils, blocage de l'ajout de comptes (Google et autres), blocage de la suppression des comptes, etc. Les accès aux contenus sur les matériels prêtés se feront sous la responsabilité et la supervision des parents. Des tutoriels à destination des familles sont en cours de finalisation.



44 tablettes ont été distribuées au cours de la semaine à Saint-Joseph. Saint-André fera une première distribution de 20 premières tablettes mardi prochain. Les autres communes suivront.



L'opération « Nation apprenante »



Les partenariats avec les médias audiovisuels et la presse écrite pour proposer des contenus de qualité en lien avec les programmes scolaires et renforcer ainsi l'action à distance auprès des élèves et des familles continuent à se développer : depuis le début de la semaine, Antenne Réunion propose aux élèves un nouveau rendez-vous dédié aux notions fondamentales de l'école élémentaire. L'émission « Les Fondamentaux », est diffusée du lundi au vendredi, à partir de 07h05, et disponible en replay sur le site de la chaîne.



L'opération « nation apprenante » a également débuté cette semaine avec une page pour les élèves de primaire dans le Quotidien. Lundi 20 avril, c'est dans le JIR que les collégiens découvriront les exercices proposés par des enseignants de différentes disciplines, dans tous les niveaux d'enseignement, de la 6e à la 3e.



L'accueil des enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire



Environ 250 personnels de l'éducation nationale, présents dans 43 écoles et 10 collèges sont mobilisés pour l'accueil d'enfants des personnels indispensables pour la gestion de la crise sanitaire. Le nombre d'élèves accueillis continue à progresser : 300 en moyenne cette semaine dans les écoles (260 la semaine dernière) et environ 60 dans les collèges (50 la semaine dernière).



Cet accueil fonctionne toujours avec une attention forte portée au respect des gestes barrières.



L'implication des personnels de santé de l'académie



12 personnels de santé de l'académie volontaires - 5 médecins et 8 infirmier(e)s – assurent actuellement, conformément à l'arrêté préfectoral les concernant, une permanence médicale auprès des voyageurs arrivant sur l'île et placés en « quatorzaine » dès leur sortie d'avion dans l'un des 8 centres d'hébergement dédiés.



Selon les besoins et le nombre de centres ouverts pour ces "quatorzaines", le dispositif pourra compter à terme une trentaine de personnes de l'éducation nationale.



Leur mission est avant tout d'accueillir ces personnes, de les écouter lors d'entretien à la demande, de les rassurer et d'organiser si besoin l'accès aux soins des résidents par :



la venue de médecins généralistes également mobilisés, installés à proximité des centres,

le recours à la téléconsultation avec leur médecin traitant,

la livraison de médicaments avec les officines de proximité,

le recours aux dispositifs d'écoute psychologique tels que la cellule d'urgence médico-psychologique (CUMP) ou SOS Solitude par exemple. En effet le confinement exacerbe ou réveille bien des tensions internes ou des détresses psychologiques chez les résidents, coupés du monde extérieur et parfois quelque peu déboussolés.



Le but de la quatorzaine étant de prévenir l'extension possible de l'infection Covid 19 sur le reste de la population réunionnaise, leur mission est également d'identifier les résidents pouvant présenter des symptômes compatibles avec le coronavirus, afin de procéder à leur isolement strict, à leur dépistage en lien avec le 15 et à leur prise en charge selon les résultats du test.



Enfin ces personnels s'assurent, en lien avec les équipes de protection civile sur place et les gestionnaires des centres, de la qualité des conditions d'accueil (bonne volonté, bienveillance, repas, hygiène, etc.) tout en veillant à la mise en place des procédures de circonstance (adoption des gestes barrières, respect des distances sociales, une heure journalière d'activités extérieures dans l'enceinte du centre).



Chaque visite ou intervention sur place fait l'objet d'un retour systématique à l'ARS.



Accompagner les équipes éducatives



Dans le cadre de la cellule académique de continuité pédagogique, les inspecteurs pédagogiques qui accompagnent les équipes éducatives ont finalisé et diffusé cette semaine des documents de référence pour les aider dans la mise en œuvre de la continuité pédagogique dans trois domaines : l'animation des équipes pédagogiques et disciplinaires, le suivi à distance des élèves, l'évaluation à distance.



Des animations à distance avec les personnels de direction, dont les animateurs de bassin, avec les équipes disciplinaires ont également été réalisées tout au long de cette semaine.



L'accompagnement et la formation des enseignants aux outils numériques



Les présentations interactives en ligne (webinaires) proposées chaque jour de la semaine afin d'accompagner les personnels des premier et second degrés dans l'utilisation des services et outils numériques bénéficient de retours positifs des enseignants qui les ont suivis. Depuis vendredi dernier (10/04), 18 sessions de webinaires ont été réalisées.



Les prochains webinaires (1300 inscriptions en attente) porteront sur les thèmes suivants :



1er degré : Stimuler la pratique de l'oral ; Conforter la construction de la numération.

2nd degré : Organiser des restitutions de productions d'élèves ; Encourager les échanges à distance entre pairs.



Des webinaires de découverte de la plateforme tactiléo (mescoursensolo.fr) seront également proposés aux enseignants de l'académie le mercredi 22 avril.



Les réseaux et infrastructures consolidés



Grace aux efforts déployés par les équipes de la division des systèmes d'information du rectorat, les infrastructures centrales affichent de très bons taux de disponibilité. Les infrastructures des établissements scolaires indispensables pour l'accès aux espaces numériques de travail sont également surveillées. Les collectivités – Département et Région – ainsi que les opérateurs poursuivent leurs efforts pour garantir les meilleurs débits possibles. Quelques situations restent néanmoins à régler pour une quinzaine d'établissements qui ont des débits internet encore insuffisants.



Le nombre de connexions sur l'espace numérique académique se stabilise autour de 70 000 visiteurs uniques par jour (élève, enseignants ou parents). Ces chiffres n'incluant pas les accès directs au Pronote des établissements scolaires, le nombre de connexions est en réalité nettement plus important, aux alentours de 100 000 visiteurs uniques. La fréquentation est la plus forte est enregistrée entre 9h et 17h.



La cellule d'écoute RH pour les personnels en difficulté



Le dispositif d'écoute, d'aide et de soutien, avec une ligne téléphonique dédiée (0262 48 13 30) mis en place pour les personnels rencontrant des difficultés professionnelles ou personnelles, en garantissant la confidentialité, a reçu 12 appels cette semaine. Elle sera maintenue pendant les vacances du mois de mai.



Les horaires d'ouverture de la cellule : du lundi au vendredi, de 9h à 12h le matin et de 14h à 16h l'après-midi.



Terminer l'année scolaire et préparer la rentrée 2020



Les modalités d'examens également modifiées pour les diplômes préparés par apprentissage



Le calendrier annoncé par le ministre de l'Éducation nationale le 3 avril pour le passage de l'examen du baccalauréat général et technologique s'applique également aux diplômes professionnels (CAP, baccalauréat professionnel, BTS), y compris préparés en apprentissage, et selon les principes suivants, et pour la seule session de 2020.



Les diplômes délivrés en juillet le seront donc principalement selon les modalités du contrôle continu.



Un jury d'examen, comme pour les diplômes généraux et technologiques, sera organisé dans la semaine consécutive au 4 juillet pour la délivrance des diplômes, qui tiendra compte :



du cahier de notes ou livret de formation de l'apprenti, incluant notamment les résultats obtenus, dans le cadre du contrôle en cours de formation et/ ou du contrôle continu au cours de la dernière année de formation ;

de son assiduité, notamment dans la poursuite de sa formation à distance pendant le confinement, lorsque les conditions étaient réunies pour le lui permettre ;

de tout moyen permettant d'attester de la progression pédagogique de l'apprenant, incluant l'appréciation du maitre d'apprentissage et/ou du chef d'entreprise.



Tous les CFA sont donc concernés.



Chaque ministère certificateur précisera, dans les prochains jours, les modalités de passage des examens pour les certifications qui s'acquièrent par unité capitalisable ou pour lesquelles un examen pratique s'avèrerait indispensable.



Assouplissement et dérogations pour les règles de passage des diplômes :



Les différents certificateurs feront preuve de souplesse sur les durées minimales de formation prévues dans les référentiels de certification pour tenir compte du confinement, que ces durées minimales concernent la formation en entreprise ou en CFA (notamment pour tenir compte des formations à distance et de la mise en activité partielle d'un certain nombre d'apprentis).



Les dispositions réglementaires nécessaires à la mise en œuvre de ces dispositions seront prises dans les prochains jours.



En outre, même si le contrat d'apprentissage a été rompu ou est arrivé à son terme avant la délivrance du diplôme, le jeune bénéficiera néanmoins du statut d'apprenti en tant que candidat à ce diplôme.



Aménagement des concours de recrutement des professeurs du ministère de l'éducation nationale



Les concours externes de recrutement des professions enseignantes, des personnels de direction, des personnels des corps d'inspection, de CPE et de PsyEN



Les concours externes de recrutement qui ont commencé iront à leur terme. A partir du mois de juin, les épreuves d'admission seront organisées dans le respect strict des règles sanitaires. Autant que de besoin et dans la mesure du possible, la visioconférence sera privilégiée.



Les concours externes qui n'ont pas commencé, ce qui concerne un peu moins de 180 000 candidats, sont réorganisés. Les épreuves d'admission, qui auront lieu au mois de juin et de juillet, seront constituées des seules épreuves écrites. Elles seront passées dans le cadre d'un protocole sanitaire très strict.



À la rentrée, ces fonctionnaires stagiaires bénéficieront d'un accompagnement renforcé et de la visite d'un inspecteur pour faire le point. Au printemps 2021, la procédure de titularisation comportera un oral dont les contours seront définis dans les prochaines semaines.



Les concours internes de recrutement des professions enseignantes, des personnels de direction, des personnels des corps d'inspection, de CPE et de PsyEN



Toutes les épreuves des concours internes qui n'ont pas été passées sont reportées à la rentrée septembre 2020.



Chaque candidat reçoit en ce moment même un courrier l'informant personnellement des nouvelles modalités de concours. Dans les toutes prochaines semaines, un calendrier plus précis de passation des épreuves sera publié.



Concertation et préparation d'une reprise progressive dans les établissements scolaires



Le président de la République a annoncé lundi que les écoles et établissements scolaires commenceront à ré-ouvrir progressivement à partir du lundi 11 mai. Les élèves de l'académie étant en vacances du 30 avril au 13 mai, cette reprise progressive commencera le jeudi 14 dans l'académie.



Dès cette semaine, la cellule académique « Anticipation » mise en place dans le cadre de la gestion de la crise, a été mobilisée pour étudier, en lien avec les collectivités territoriales, l'ensemble des conditions à réunir, afin de permettre la remise en marche du système : la logistique et la sécurité sanitaire (nettoyage, aménagement des salles, balisage, mise à disposition de savons, gestes barrières, restauration scolaires, transports scolaires, etc.) ; l'accompagnement de l'ensemble des personnels à la reprise (gestion ressources humaines et santé) ; les aménagements pédagogiques possibles.



Comme l'a indiqué le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, Jean-Michel Blanquer, il ne s'agit pas d'une reprise habituelle. Tous les élèves ne reprendront pas de manière immédiate dès le premier jour dans des conditions équivalentes à celles d'avant le confinement.



Il s'agit au contraire de concevoir un mois de mai et un mois de juin très particuliers, pour permettre de garantir les conditions sanitaires, tout en garantissant aussi la fonction éducative, qui est aussi profondément sociale.



Dans l'attente du cadrage national précisant les conditions du retour dans les classes, qui sera transmis par le ministère aux académies, le recteur a débuté cette semaine des premiers échanges avec les représentants des parents d'élèves, les organisations syndicales, les collectivités locales. Un dialogue est en cours avec les communes, et des réunions de travail pour élaborer les conditions de cette reprise sont d'ores et déjà prévues la semaine prochaine avec le Département et la Région.

NP Lu 392 fois







Dans la même rubrique : < > Le recteur de La Réunion fait le point sur la rentrée scolaire mais peu d’annonces ressortent Vêlayoudom Marimoutou: Le retour à l'école se fera après les vacances de mai à La Réunion