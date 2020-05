Continuité de service au sein des PMI

Ce sont les services qui exercent des missions essentielles et d'urgence. Malgré les mesures de confinement, ces agents de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) restent mobilisés au service de la population.



Version texte de la vidéo :

Ces médecins, infirmiers, sages-femmes et puéricultrices, sont ces agents qui exercent des missions essentielles et d'urgence, en continu, malgré l'application des mesures de confinement.

Au sein de ce centre de protection maternelle et infantile, ces agents assurent le suivi médical des jeunes enfants ainsi que le soutien à la parentalité.



Fernande DONZ-FONTAINE Médecin PMI

« On est un service de santé publique et on a en plus en charge aussi un public vulnérable. Donc il faut qu'on soit là, il faut qu'on soit là pour la vaccination. Il n'est pas question qu'une autre épidémie surgisse, de coqueluche, de rougeole etc…

Et on doit être là, présent pour notre public. Il y a de plus en plus, on sait, on s'est aperçu que le confinement a amené des augmentations de conflits au sein des familles. Il faut qu’on arrive à répondre aussi à ces questions des gens. Notre place est là au Département.»



13 centres de pmi sont actuellement ouverts sur l'ensemble du territoire, et 150 agents sont présents pour assurer les consultations, les visites à domicile ainsi que les suivis médicaux. Depuis le début du confinement, les 3 PMI du secteur nord ont traité plus de 4000 appels téléphoniques et réalisées près de 500 consultations.



Le Président du Département

« On a maintenu, bien sûr, la continuité de services dans tous les domaines mais pour ce qui concerne les PMI, la politique familiale, la politique de la petite enfance on l'a fait encore plus. Et je salue le travail des agents de nos PMI comme de l'ensemble des agents de la collectivité qui se sont mobilisés. »



Le Département, dans le cadre de ses actions sociales et d'accompagnement familial, met en place une plateforme téléphonique à destination des professionnels de la petite enfance.



Inès LOBO DE SOUSA Médecin coordonnateur- Responsable de service de PMI au Département

« cela va permettre d'avoir des conseils, une orientation, une formation avec une puéricultrice référente COVID pmi petite enfance. Très concrètement : comment organiser son quotidien, comment adopter les bons réflexes, les bons gestes barrières, comment s’équiper pour accueillir le jeune enfant.



Et également comment se préparer à la levée du confinement ou à une reprise d'activité. »



Un numéro unique est mis en service :

Le 02 62 90 33 20

il sera disponible du lundi au vendredi de 8 heures à 13 heures.



Un reportage de Mickaël CUVELIER