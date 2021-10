Continuité Territoriale : rencontre entre la Région et LADOM

La Présidente de Région, Huguette BELLO, a reçu ce mercredi 20 octobre Florus NESTAR, Directeur Général de Ladom Nationale.



Cette rencontre était l’occasion d’évoquer le dossier de la continuité territoriale et d’une harmonisation des dispositifs entre la Région et Ladom. Le but étant de les rendre plus lisibles et équitables au regard de la situation des familles.



Il a été notamment évoqué la possibilité dans le cadre de la continuité funéraire, d’apporter une aide exceptionnelle d’urgence au voyage pour les familles les plus modestes devant se rendre aux obsèques d’un parent proche en métropole en partenariat avec Ladom, les autres collectivités locales et les compagnies aériennes.