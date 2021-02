Rubrique sponsorisée Continuité Territoriale : Le Président de la Région fait voter le bon « Étudiant – Spécial Covid »

Continuité Territoriale : le bon « Étudiant – Spécial Covid »

Le Président de la Région, Didier ROBERT a annoncé ce mardi 9 février, à l’Hôtel de Région, en présence de Yolaine Costes, vice présidente déléguée à la mobilité, la mise en place, dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, d’un bon exceptionnel de continuité territoriale en faveur des étudiants en Métropole, en Europe ou à l’étranger. Par La Région Réunion - Publié le Mercredi 10 Février 2021 à 09:49 | Lu 159 fois





En effet, la situation sanitaire inédite, les difficultés liées aux mesures restrictives du couvre feu et l’éloignement de la famille affectent le quotidien des jeunes Réunionnais. À travers ce dispositif dérogatoire, la Région contribue ainsi à accompagner le retour temporaire des étudiants Réunionnais.



« Beaucoup d’étudiants nous font part d’une vraie souffrance. Nous souhaitons à travers cette aide exceptionnelle que les jeunes Réunionnais puissent continuer à étudier à distance mais dans des conditions moins compliquées, auprès de leurs proches. »

a précisé Didier ROBERT



Ainsi, dès mercredi 10 février, les parents et proches de ces étudiants pourront prendre rendez vous par téléphone au 0262 67 18 95 afin de formuler leurs demandes.



Le déplacement de ces étudiants entrera dans le cadre des motifs impérieux dans le strict respect des mesures sanitaires en vigueur.



Enfin, le Président de la Région a rappelé que la suspension du dispositif global de continuité territoriale Métropole/Réunion relève de la décision du Tribunal Administratif qui estime que la continuité territoriale doit être une compétence de l’État. À ce titre, Didier ROBERT a interpellé de nouveau le gouvernement :



« J’appelle l’État à ses responsabilités pour que les Réunionnais installés en Métropole puissent bénéficier d’un dispositif de soutien et d’accompagnement pour rentrer sur leur île. La continuité territoriale est un dispositif d’équité. Nous ne voulons pas pénaliser les Réunionnais, la Région pourrait venir aux côtés de l’État pour financer ce dispositif. »

LE BON « ÉTUDIANT – SPÉCIAL COVID » EN PRATIQUE (*) :

Le bon Étudiant sera d’une valeur d’une valeur de 450 € pour les familles les plus modestes dont le quotient familial est inférieur à 6 000 €, et d’une valeur de 300 € pour l’ensemble des autres étudiants. Le dispositif sera valable pour l’achat d’un billet Aller/Retour pour cette année scolaire 2020/2021



Sont éligibles les étudiants, lycéens dont les parents sont domiciliés à La Réunion et poursuivant leurs études dans l’Hexagone, en Europe ou à l’étranger sur présentation de leur carte d’étudiant ou certificat d’inscription dans un établissement d’enseignement hors Réunion.



