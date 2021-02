La grande Une Continuité : La Région annonce une aide exceptionnelle à destination des étudiants

La Région Réunion était attendue au tournant après avoir suspendu son dispositif de continuité territoriale dans le sens métropole-Réunion. La collectivité régionale fait en ce moment même le point sur l'un de ses dispositifs phares et annonce le réajustement du bon étudiant "spécial Covid/confinement". La Région a enlevé le libellé "spécial Covid". Il s'adresse à tous étudiants en métropole ou à l'étranger. Par Samuel Irlepenne - Publié le Mardi 9 Février 2021 à 11:00 | Lu 1950 fois

Après l'officialisation en décembre dernier de la fin du volet B de la continuité territoriale c'est-à-dire dans le sens métropole-Réunion, "afin de renvoyer l’État à sa responsabilité d'assurer la continuité territoriale entre la métropole et ses espaces ultramarins", la mise en place de ce bon à destination des étudiants par la collectivité régionale a été décidée car "nous faisons le constat d'une vraie souffrance aujourd'hui. La plupart d'entre eux sont en télétravail et en situation de couvre-feu avec de vraies difficultés", contextualisent les élus régionaux. "Lors de l'annonce du deuxième confinement, nombreux ont décidé de rentrer à la Réunion", rappellent-ils. Après l'officialisation en décembre dernier de la fin du volet B de la continuité territoriale c'est-à-dire dans le sens métropole-Réunion, "afin de renvoyer l’État à sa responsabilité d'assurer la continuité territoriale entre la métropole et ses espaces ultramarins", la mise en place de ce bon à destination des étudiants par la collectivité régionale a été décidée carcontextualisent les élus régionaux.rappellent-ils.

La décision a donc été prise ce matin en commission permanente. La Région a pris la décision de déroger au principe du quotient familial. Une mesure qui concerne les étudiants boursiers et non-boursiers. Tous ceux qui effectuent des études en métropole ou à l'étranger bénéficieront de cette aide, calée sur le dispositif de la continuité. L'aide sera de 450 euros pour les familles au quotient familial allant jusqu'à 6000 euros. Au-delà, l'aide sera de 300 euros.



Le dispositif est cumulable avec le dispositif de la continuité territoriale



Le dispositif "Bon étudiant" est cumulable avec le dispositif de la continuité territoriale, "en respectant les recommandations sanitaires", insiste Didier Robert. Le dispositif débute demain dans toutes les antennes de la Région et aussi via la plateforme téléphonique du 0262 67 18 95.



Coût estimé : entre 2 et 3 millions et il s'inscrit dans le budget de la continuité territoriale. Pour rappel et pour 2021, 17 millions d'euros avaient été inscrits au budget de la Pyramide inversée pour l'ensemble du dispositif de la continuité territoriale.



Pour l'instant, la Région Réunion mise sur plus de 7000 étudiants identifiés en mobilité. 3500 sont déjà pris en charge par la Région et 3200 par le Département. "Nous visons une fourchette large de 10000 étudiants", explique le président de Région.





