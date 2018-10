Continuez de suivre le sport aux couleurs de RER !

La Diagonale des fous est sur le point de s'achever mais les correspondants et passionnés de la radio RER continueront à vous faire vivre, pas plus tard que le week end prochain, un nouveau rallye automobile. D'ici là, profitez encore de ces prochaines 48 heures pour suivre la fin de course des traileurs encore engagés sur les sentiers (Le Trail Bourbon démarre ce vendredi soir à Cilaos), en vous branchant sur les ondes de RER.



La rédaction de Zinfos974 adresse un remerciement appuyé à Kevin, Stéphane, David, Marius, Yannick, Fabrice, Jeannick, Cédric, Michael, Dominique, Eric et tous leurs amis et proches pour avoir contribué à la réussite de cette collaboration entre nos deux médias, associant ainsi la force de l'image avec les commentaires audio des nombreux correspondants RER qui ont été au plus proche des coureurs ces dernières heures. Merci !