Contexte Covid | Ouverture des déchèteries et collecte des déchets maintenues

Appliquez les mesures suivantes

Vous devez vous rendre dans la déchèterie se situant dans un rayon maximal de 10km autour de votre domicile en semaine et dans un rayon de 5 km le dimanche.

Pour localiser la déchèterie la plus proche de votre domicile, consultez ce portail : https://www.geoportail.gouv.fr/actualites/reconfinement-afficher-une-limite-de-10km



Le port du masque est obligatoire sur site.

Nous vous prions de bien vouloir patienter s’il y a déjà des usagers au sein de la déchèterie. En effet, l’accueil des usagers sur site est limité à 3 simultanément.

Les collectes de déchets en porte-à-porte sont maintenues

Restez connecté.e pour vous tenir informé.e de l’évolution de la situation.



