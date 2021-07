Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Contact des centres aérés

Les centres aérés comment le 19 juillet !

Tout est fin prêt pour accueillir les enfants inscrits dans les structures, les animateurs sont au taquet et les jeux sont préparés.

Rappel : les inscriptions sont terminées et les parents peuvent joindre les équipes aux numéros suivants.

Ecoles maternelle et élémentaire de l’Etang : 0262 34 42 66 – 0262 34 41 58

Ecole primaire Mario Hoarau : 0262 34 62 92 – 0262 34 62 90

Ecole primaire de la Pointe des Châteaux : 0262 34 31 25

Ecole primaire du Plate : 0262 54 00 01 – 0262 54 03 61 (centre maternel)

Ecole primaire de la Chaloupe Centre : 0262 54 82 06 – 0262 54 83 84 (centre maternel)







