A la Une .. "Contact Covid" : Le fichier de traçage des patients entre en vigueur ce mercredi Un décret paru ce mercredi au journal officiel autorise dès aujourd’hui l’utilisation du fichier informatique "Contact Covid". Ce fichier est destiné au suivi des patients atteint du coronavirus et de leurs contacts. Par Charlotte Molina - Publié le Mercredi 13 Mai 2020 à 15:41 | Lu 158 fois

Ce sont les médecins généralistes mais également hospitaliers, ainsi que les agents de l’assurance-maladie, qui pourront renseigner dans ce fichier informatique, le nom, numéro de sécurité sociale, adresse, téléphone, lieu de travail, des patients testés positifs aux Covid-19 ainsi que leurs personnes contact.



Le recueil de ces données a pour but l’identification et l’orientation des personnes infectées ou présentant un risque d’infection, selon le décret publié ce mercredi au Journal officiel.



Les pharmaciens et les laboratoires de biologie réalisant les tests de dépistage auront accès à ces données, qui seront supprimées au bout de trois mois. Les personnes concernées peuvent faire valoir leur droit d’opposition au préalable.



Tous les résultats des tests au Covid-19 seront par ailleurs centralisés dans un deuxième fichier nominatif appelé Sidep pour "Service intégré de dépistage et de prévention".



Le décret autorisant l’usage des fichiers "Contact Covid" et "Sidep" entre en vigueur dès ce mercredi.



Charlotte Molina Poseuse de questions qui fâchent, j’aimerais pouvoir arrêter la musique qui joue constamment dans... En savoir plus sur cet auteur