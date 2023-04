Consultez les offres d’emploi proposées par la Ville de Saint-Paul

La Mairie recrute trois responsables d’exploitation d’équipements sportifs (H/F), un(e) conducteur(trice) d’engins et de véhicules spécialisés, un(e) chargé(e) de mission “école numérique” et un agent d’accueil bibliothèque (H/F). L’un des postes vous intéresse? Merci d’adresser votre lettre de candidature, CV et diplôme(s) à Monsieur le Maire par mail au service.recrutement@mairie-saintpaul.fr au plus tard avant la date indiquée sur l’offre Toutes les offres peuvent être consultées en cliquant sur ce lien