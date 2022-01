Consultez les offres d’emploi de la Ville de Saint-Paul

La Ville de Saint-Paul recrute un(e) directeur.rice de la communication et du protocole H/F (Cat.A), un(e) chargé(e) d’inventaire du patrimoine H/F (Cat.B) MNS piscine H/F (Cat C ou B), un(e) responsable du service gestion des espaces publics secteur nord H/F (Cat.B ou C), un(e) responsable du service courrier, accueil, standard H/F (Cat. B ou A) et un(e) responsable service contrôle et précontentieux urbanisme H/F (Cat.A).



Vous souhaitez postuler? Consultez le détail de ces offres dans la rubrique “La Mairie recrute ” dans l’onglet “Ma Commune” sur le site Internet de la Ville.