Consultez la "météo des déchèteries du TCO": une astuce simple et pratique avant de vous déplacer !

Pour accéder à cette information bien pratique avant de vous déplacer en déchèterie, rien de plus simple ! Connectez-vous à la rubrique dédiée sur le site internet du TCO ou consultez l’ application smartphone « TCO Agglo ». Vous aurez instantanément toutes les informations relatives aux taux de remplissage des déchèteries, par site et avec indications de tous les types de déchets concernés : encombrants, carton, déchets végétaux, gravât, placo, métaux, D3E (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques), batterie, huile de vidange, emballages à recycler, vêtements, néon.Ainsi, vous pouvez désormais avoir connaissance du niveau de remplissage des caissons, des horaires d’ouverture, etc. Ces informations pratiques sont mises à jour toutes les deux heures par les agents d’accueil des déchèteries.Ces derniers mois nous avons dû faire face à la défaillance de notre prestataire qui a créé un véritable engorgement des installations, conduisant même à la fermeture des déchèteries pendant trois jours en juillet…Un nouveau prestataire est en cours de sélection et nous sommes particulièrement vigilants quant au respect des délais et des engagements dans son choix. Ceci, afin de vous garantir un service de qualité.Les prochaines semaines peuvent être encore difficiles en attendant que le nouveau prestataire débute sa prestation, d’où l’importance de prendre connaissance du taux de remplissage des déchèteries avant de quitter votre domicile avec vos déchets.Nous vous remercions de votre compréhension.