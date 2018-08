<<< RETOUR La Réunion Positive

Consultations citoyennes : Quelle est votre Europe ? Dans un contexte européen teinté d’incompréhensions, la France a lancé l’initiative d’organiser dans les États membres de l’Union Européenne (UE) des «Consultations Démocratiques durant lequel partout les peuples discuterons de l’Europe dont ils veulent». Exercice interactif sans précédent, ces consultations citoyennes vont se tenir simultanément dans tous les états de l’UE en 2018.







CONSULTATIONS CITOYENNES PLURALISTES, OUVERTES ET TRANSPARENTES



La méthodologie choisie, les modalités de restitution ainsi que la gouvernance mise en place, garantissent des consultations pluralistes, ouvertes et transparentes pour tous. L’objectif est que plus de la moitié du temps de parole d’une Consultation soit consacré à l’expression de tous les citoyens européens, quelque soit leur opinion.



Les rencontres se dérouleront à travers tous les pays organisant des Consultations et des exercices de démocratie participative d’avril à novembre 2018.



Ce choix a été fait afin de tenir les consultations après plusieurs échéances électorales nationales dans les États membres participant au processus et bien en amont du début de la campagne pour les élections européennes de 2019. Une occasion de recueillir des contributions de public diversifie, jeunes et moins jeunes, agriculteurs, artisans et toutes personnes de la société civile.



➜ DONNEZ VOTRE AVIS SUR L’EUROPE : ☞ QUELLE EST VOTRE EUROPE ?

