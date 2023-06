Communiqué Consultation sur les impôts : "Il faut cesser les déclarations d’intention qui n’ont qu’un but de communication"

Solidaires Finances Publiques réagit à la campagne "en avoir pour ses impôts" lancée par le gouvernement. "Il ne suffit pas d’expliquer le rôle de l'impôt. L’urgence est également de faire de la fiscalité un outil juste qui permette une vraie redistribution des richesses", exprime le syndicat pour qui "il faut recréer un vrai service au public pour accueillir le contribuable et échanger avec lui". Par N.P - Publié le Vendredi 2 Juin 2023 à 12:50

Le gouvernement a lancé sa campagne « en avoir pour ses impôts » annoncée par Gabriel Attal lors du lancement de la campagne déclarative sur les revenus de 2022, le 13 avril dernier. Notre Direction locale l’a relayée hier jeudi 1er juin.



L’intention de mieux et davantage faire connaître l’utilité de l’impôt est évidemment une bonne chose. Toutefois, si aujourd'hui, le consentement à l’impôt est écorné, c’est principalement du fait de l’existence de multiples mesures fiscales injustes et inégalitaires. En effet, depuis de très nombreuses années les politiques fiscales mises en œuvre ont considérablement réduit l’action publique et n’ont fait qu’augmenter les injustices. Pour de très nombreux contribuables, l’impôt est aujourd’hui source d’iniquité d’autant plus quand les plus riches en payent de moins en moins ou arrivent à échapper à l’imposition par le biais de montage financiers illégaux.



Pour Solidaires Finances Publiques Réunion, depuis des années nous dénonçons la suppression d’emplois qui affecte les services de contrôle et l’augmentation de la grosse fraude fiscale , particulièrement accentuée depuis la crise de la COVID. Il ne suffit pas d’expliquer le rôle de l'impôt. L’urgence est également de faire de la fiscalité un outil juste qui permette une vraie redistribution des richesses. Il faut redonner aux services les moyens de travailler sur l’équité fiscale par le biais du contrôle sur les fraudes qui prospèrent. Il faut recréer un vrai service au public pour accueillir le contribuable, et échanger avec lui . L’Impôt et son utilité ce sont aussi un travail de pédagogie envers le public et une confiance à retrouver entre le public et les services fiscaux . Pour cela, il nous faut des moyens humains et une volonté politique résolument tournée vers la proximité.



Il est impératif aussi de cesser toutes les déclarations d’intention qui n’ont qu’un but de communication et sont bien peu, voire jamais suivies d’effets…



Au plan national , notre organisation propose une revalorisation de l’Impôt sur le revenu avec un barème plus progressif et remettre en place l’Impôt de solidarité sur la fortune.



Pour les entreprises, il est là aussi indispensable de revenir sur les diverses baisses d’imposition des sociétés dont le taux est passé de 50 % avant 1985 à 25 % depuis 2022, sans compter la baisse voire la suppression des impôts de production qui ont un impact direct sur le budget des collectivités locales. Par ailleurs, les dépenses fiscales dont le but étaient d’agir sur l’intérêt commun soit en créant des emplois (Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi) soit en contribuant à la recherche (Crédit Impôt Recherche), ont montré leur inefficacité ou leur efficacité très limitée et doivent être supprimées.



Pour Solidaires Finances Publiques, ces choix fiscaux permettraient de pouvoir réellement financer les services publics qui sont le bien commun de toutes et tous, de redistribuer les richesses et d’aller vers plus de justice sociale, fiscale et environnementale.