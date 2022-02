Consultation publique environnementale du futur programme Interreg VI 2021-2027 dès le 5 mars 2022

Participez à la consultation publique environnementale du futur programme Interreg VI 2021-2027Dans le cadre de la préparation du futur Programme Interreg VI ocean Indien 2021-2027, l’Autorité de gestion a mené une évaluation environnementale afin d’intégrer au mieux les enjeux environnementaux dans l’élaboration et l’adoption du Programme, et ainsi identifier et optimiser ses impacts environnementaux.Cette évaluation environnementale a été soumise pour avis à l’autorité environnementale du Conseil Général de l’Environnement et du Développement durable (CGEDD).Donnez votre avis pour mieux préparer l’avenir de notre île !Rendez-vous dès le 5 mars 2022 sur le www.regionreunion.com