Consultation en ligne : Le soutien aux Gilets jaunes perd 10 points en deux jours

C'est volontairement que nous avons choisi de diffuser le même sondage qu'il y a deux jours.



Jeudi, nous vous avions demandé si vous souteniez l'action des Gilets jaunes à la Réunion et vous aviez été 83% à répondre par "oui".



Ces dernières 24 heures, nous avons republié le même sondage avec la même question. Et vous n'étiez plus que 73% à répondre "oui", soit une perte de 10 points.



Il y a donc une réelle érosion des soutiens à l'action des Gilets jaunes. Peut-être à la suite des mesures annoncées par la ministre des Outremer et les présidents de la Région et du Département, ou tout simplement parce que les Réunionnais en ont assez des barrages sur les routes et des difficultés de se réapprovisionner.



Demain, nous vous reposerons la question "Etes-vous favorables à la levée des barrages?" et nous verrons, là encore avec 48h de décalage, s'il existe une évolution de l'opinion des Réunionnais.



Rappelons qu'il y a 48h, vous aviez été 65% à souhaiter la libération de la circulation.