Consultation du public : Demande d’enregistrement de la société RUN BIO ENERGIES pour l’exploitation d’une installation de cogénération biomasse sur la commune du Port

Sur le registre ouvert à cet effet à la mairie du Port

Sur le registre ouvert à cet effet à la mairie de Saint-Paul

– lundi au jeudi de 8h à 16h – vendredi 8h à 11h

– lundi au jeudi de 8h à 16h – vendredi 8h à 11h ou les adresser à Monsieur le Sous-Préfet de Saint-Paul, par écrit avant la fin du délai de consultation du public :

Découvrez ici l’arrêté du 9 novembre 2020 mettant à la consultation du public la demande d’enregistrement de la société RUN BIO ENERGIES pour l’exploitation d’une installation de cogénération biomasse sur la commune du Port.Pendant la durée de l’enquête publique, le dossier ainsi qu’un registre d’enquête seront déposés à la mairie de Saint-Paul et à la mairie du Portpendant une durée de quatre semaines, du 14 décembre 2020 au 14 janvier 2021 inclus. Pendant la durée de cette consultation, le public pourra prendre connaissance du dossier aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux et consigner éventuellement ses observations :Sous-Préfecture de Saint-Paul5, rue Évariste de ParnyCS 71 04407864 Saint-Paul CédexLa demande ainsi que l’avis au public sont consultables sur le site Internet de la Préfecture : http://www.reunion.pref.gouv.fr > Publications > Environnement et urbanisme > Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) > Enregistrement > Arrondissement de Saint-Paul.