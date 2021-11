Consultation du Plan Climat Air Energie Territorial de la CIVIS

Je donne mon avis sur le plan Climat

Télécharger le dépliant PCAET (format PDF)

Télécharger le dossier des pièces à consulter (format ZIP)

La CIVIS s’est engagée depuis plusieurs mois dans l’élaboration de son Plan Climat Air Energie Territorial, document hautement stratégique pour l’avenir de la communauté d’agglomération. Il traduit la vision et le projet politique Energie et Climat du territoire à l’horizon 2030 et au-delà. Il s’agit ensuite d’un outil de planification et de mise en œuvre d’actions concrètes pour préparer le territoire à la transition, à la hauteur des enjeux identifiés.Aussi, souhaitons-nous une forte mobilisation de l’ensemble des acteurs du territoire en vue de leur participation active à la construction du PCAET.Du 1er au 30 novembre 2021, vous pouvez nous faire part de vos suggestions via le formulaire : https://www.civis.re/index.php/pcaet