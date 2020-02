Municipales 2020 Consultation de la liste électorale: Julianna M'Doihoma appelle à la "transparence et la neutralité"

La candidate à la mairie de St-Louis en appelle à la "transparence et la neutralité". Depuis vendredi, Juliana M’Doihoma et son équipe tentent d’obtenir la liste électorale actualisée de la commune. En vain, déplore-t-elle sur un réseau social. Si le fichier lui a finalement été transmis, celui-ci ne serait pas à jour.



"À quoi bon?" s’interroge-t-elle. "Je ne fais que faire valoir mes droits", déclare également Juliana M’Doihoma qui s’inquiète pour les élections prochaines si la "transparence et neutralité ne sont pas respectées dès maintenant".



"Il est aussi utile de rappeler que, depuis le 1er janvier 2019, les dispositions de la loi rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales s’appliquent de plein droit et que ce fichier électoral est désormais fusionné en un fichier unique au sein du répertoire unique électoral (REU) sous la seule gestion de L’INSEE. Aussi, tel qu’il a été sous-entendu de manière parfaitement erronée par Madame M’Doihoma, cela exclu toute manipulation au moment de son extraction. Ce fichier est donc quotidiennement mis à jour et les listes sont aussi soumises à une commission de contrôle dont les membres sont nommés par arrêté préfectoral", a rétorqué la mairie de St-Louis dans un communiqué ce mardi.



Nicolas Payet





