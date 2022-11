Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Construction de logements à l’Éperon : Saint-Paul renforce son attractivité La pose de la première pierre de l’ilot 6 de l’opération Centaure se déroule ce jeudi 17 novembre 2022 à l’Éperon. Cette opération s’inscrit dans un vaste programme d’aménagement du Domaine du Centaure réalisé par la SHLMR, également en charge de la construction.

Saint-Paul constitue une terre attractive car comme le souligne le Maire de la commune, Emmanuel SÉRAPHIN : « 840 demandes ont déjà été enregistrées en 15 jours pour ces 19 logements. C’est dire la demande en la matière sur le territoire de Saint-Paul », explique le premier magistrat.



En 2022, la Ville comptait en effet 3 259 primo demandeurs de logements. Ces 19 logements en PSLA (Prêt Social Location-Accession) comportent 4 T3 d’une surface moyenne de 73 mètres carrés, 13 T4 d’une surface moyenne de 87 mètres carrés et 2 T5 d’une surface moyenne de 103 mètres carrés.

Dans le cadre de ce PSLA, la garantie de la commune est sollicitée à hauteur de 100% pour un montant total d’emprunt de 3,3 millions d’euros. Le montant concernant les prêts PSLA est de 3,3 millions d’euros.





Cette opération accueillera 198 logements et 1 bâtiment de bureaux et de commerces. Le Centaure est une opération d’aménagement mixte. Il y une partie de logements privés portés par des promoteurs mais aussi une partie de logements sociaux, intermédiaires, proposés en accession à la propriété. Le détail de l’opération 12 terrain à bâtir

3 résidences en accession à la propriété soit 51 PSLA (Prêt Social Location-Accession) dont 19 PSLA avec l’ilot 6

1 résidence, étudiants et jeunes actifs de 38 logements

2 résidences de promotion immobilière pour 97 logements. Cette pose de la première pierre se déroule également à l’issue d’une visite de terrain de l’opération Centaure. Ce rendez-vous s’inscrit également dans la visite de la Direction outre-mer du groupe Action Logement.



Valérie LENORMAND, Directrice générale de la SHLMR reçoit ainsi Ibrahima DIA, Directeur Outre-mer du groupe Action Logement, et Karen ESTÈVE, Directrice Outre-mer d’Action Logement service.



Le parc immobilier de la SHLMR sur le territoire de Saint-Paul s’élève à 3185 logements.

Ibrahima DIA, Directeur Outre-mer du groupe Action Logement :

« Cette opération reflète parfaitement les actions de groupe Action Logement. Créer des lieux de vie agréables, qui permettent une mixité sociale concrète, en offrant ici des solutions de logement aux étudiants et jeunes actifs, mais aussi des terrains à bâtir ou des résidences en accessions à la propriété. Chacun peut trouver ici une offre de logement adaptée à sa situation, dans un bassin d’emploi dynamique. »



Valérie LENORMAND, Directrice générale SHLMR :

« La SHLMR dispose d’un savoir-faire de qualité en matière d’aménagement. Cette compétence nous permet de réaliser des opérations en propre où la mixité sociale est intégrée dès la phase de conception du nouveau quartier. »

« Dixit Océan Indien, est notre marque de commercialisation pour le logement intermédiaire, les terrains et l’accession à la propriété. Avec Dixit-oi, il n’y a pas de dossier de demande de logement ou de commission d’attribution, c’est un processus plus classique de réponse à des annonces de location ou de vente qui permet de répondre aux demandes des salariés. »



Karen ESTÈVE, Directrice Outre-mer d’Action Logement services :

