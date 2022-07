A la Une . Construction d'une piste longue à Mayotte : Jean-François Carenco se dit être "à l'écoute" des Mahorais

Piste longue, 3ème quai au port de Longoni, surveillance accrue de l'immigration clandestine, plusieurs sujets d'actualité ont fait l'objet de discussions entre Jean-François Carenco et le 1er vice président en amont d'une visite officielle dans quelques mois qui verra peut-être certaines concrétisations. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 27 Juillet 2022 à 09:36

En vue d'une rencontre officielle entre le ministre des Outre-mer et le président du Conseil départemental de Mayotte, Ben Issa Ousseni, son 1er vice-président, a préparé le terrain dans les locaux de la rue Oudinot.



Plusieurs sujets ont été à l'ordre du jour des discussions avec Jean-François Carenco, dont la construction d'un 3ème quai au Port de Longoni, à laquelle le ministre s'est dit favorable. Concernant l'immigration clandestine, à défaut de positionner un navire de la Marine nationale pour surveiller les départs des kwassas, la nécessité de déployer des drones performants pour surveiller les côtes anjouanaises a été évoquée.

S'agissant de la piste longue, le ministre s'est montré à l'écoute des revendications des Mahorais quant à l'intérêt de cette piste qui mettrait Paris à 9h de Mayotte pour les gros porteurs.



Le ministre est également favorable à la construction d'une 2e usine de dessalement et s'est engagé à s'entretenir avec Vinci pour comprendre les défaillances de gestion ayant freiné la réhabilitation de l'actuelle usine de Pamandzi.



Une demande d'accompagnement de l'Etat en vue des Jeux des îles en 2027



Le plan pluriannuel de l'énergie (PPE) que le ministre souhaite voir aboutir rapidement, la pêche sur laquelle il entend que l'Europe reprenne l'accompagnement nécessaire et vital pour l'acquisition des bateaux (à travers le FEAMP, en plus des aides accordées sur la construction des points de débarquement), ou les compensations financières ASE/PMI ont aussi été discutées.

Le renforcement des structures comme Coallia, en complément de Mlézi, déjà sur place pour s'occuper des mineurs isolés, est avancé par le ministre délégué. En termes de transport, les navettes maritimes sont prises en considération comme une réponse possible à l'engorgement du territoire et aux bouchons.

Enfin, à propos des Jeux des îles 2027 que Mayotte souhaite accueillir, le premier vice-président Salime Mdéré s'est fait le porteur d'une demande d'accompagnement significatif de l'Etat à hauteur de 260 millions d'euros permettant au département de tenir ses engagements. "La nécessaire convergence des droits et la "loi Mayotte", dont les discussions doivent reprendre, ont été longuement discutées lors de ce premier rendez-vous constructif et très complet", indique Salime Mdéré.



Le ministre est désormais attendu de pied ferme sur l'île aux parfums.