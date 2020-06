Rubrique sponsorisée Construction d’une centrale photovoltaïque sur l’ancienne décharge de Cambaie : Venez donner votre avis !

Par Ville de Saint-Paul - Publié le Lundi 22 Juin 2020 à 10:01 | Lu 186 fois





Pour consulter l’arrêté en intégralité, Durant 39 jours consécutifs, du 30 juin au 07 août 2020, une enquête publique se déroulera dans les mairies de Saint-Paul, du Port et de La Possession. Vous êtes invités à donner votre avis sur la demande de permis de construire d’une centrale photovoltaïque au sol sur l’ancienne décharge de Cambaie sur le territoire de la commune de Saint-Paul.Ce projet est présenté, par Total Quadran – Agence Océan Indien. Pendant la durée de l’enquête publique, le dossier d’enquête comprenant notamment l’étude d’impact, l’avis de l’autorité environnementale et les observations en retour du pétitionnaire pourra être consulté :– Saint-Paul aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, soit du lundi au jeudi de 8h à 16h et le vendredi de 8h à 15h.– Le Port aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, soit du lundi au jeudi de 8h00 à 12h et de 13h à 16h30, et le vendredi de 8h à 12h.– La Possession aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, doit du lundi au jeudi de 8h30 à 16h et le vendredi de 8h30 à 15h.– Sur le site Internet de la préfecture de La Réunion à l’adresse suivante : www.reunion.gouv.fr (publications – environnement et urbanisme – participation du public – Avis d’ouverture d’enquête publiques- arrondissement de Saint-Paul).Pour consulter l’arrêté en intégralité, cliquez ici