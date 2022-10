Construction d’EHPAD : "Il n’y a pas de temps à perdre" estime Nathalie Bassire

Le communiqué :



C’est un immense plaisir que d’avoir été présente ce vendredi 7 octobre 2022 à l’inauguration de ce premier EHPAD dans la Ville du Tampon, le 22ème établissement de ce type à la Réunion.



Je me suis organisée pour être présente à ce moment tant attendu par les résidents bien sûr, les familles, la fondation Père Favron, mais également par les élus, dont la mission est de faciliter les conditions de création de projets structurants tels que celui-ci.



Notre grande ville souffrait du manque criant d’une résidence de ce type. La liste de demandeurs en attente doit être encore bien longue, et quand on sait qu’il y aura trois fois plus de seniors en perte d’autonomie à l’horizon 2050 sur notre territoire, je crois qu’il n’y a pas de temps à perdre et que d’ores et déjà d’autres projets doivent être rapidement envisagés ! La société nous demande d’anticiper davantage ce genre d’unités de soins, permettant à nos aînés de continuer à vivre dignement.



Je ne peux oublier l’ancienne vocation de ce lieu, le Foyer Béthanie, qui accueillait déjà un certain nombre de personnes âgées sur l’initiative du Père Rochefeuille, déjà préoccupé à l’époque par le sort de celles et ceux qui se retrouvent seuls à un moment de leur vie où certains ont besoin de plus de soutien !



Cet endroit situé à l’entrée de ville s’y prête bien au regard des autres services de santé existants à proximité, et c’est avec satisfaction que je constate que le maximum a été fait pour préserver quelques arbres qui faisaient et font toujours la beauté de ce lieu !



Alors, je voudrais remercier pour leur contribution à la livraison de cette belle structure : tous les corps de métier du BTP qui ont œuvré sur cette opération ; les services communaux et du CCAS dont les agents m’impressionnent par leur engagement, leur professionnalisme et leur dévouement ; la Fondation du Père Favron et toute l’équipe pour leur heureuse initiative d’installer ici sur notre commune du Tampon le premier EHPAD.



Nathalie BASSIRE

Députée de La Réunion