Constitution SAS - SASU

Annonce légale publiée le Vendredi 14 Août 2020



Aux termes d'un ASSP en date du 10/08/2020, il a été constitué une SAS ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LE 14

Objet social : La prestation de services de conciergerie privée et d'entreprise auprès de particuliers et professionnels

Siège social : 139 chemin Dubuisson, Rés les Terrasses de Saint Leu Appt 19, 97436 SAINT-LEU

Capital : 500 €

Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de SAINT-PIERRE DE LA REUNION

Président : Madame DUQUENNE Natacha, demeurant 139 chemin Dubuisson, Rés les Terrasses de Saint Leu Appt 19, 97436 SAINT-LEU

Directeur général : Monsieur BOUER Olivier, demeurant 139 chemin Dubuisson, Rés les Terrasses de Saint Leu Appt 19, 97436 SAINT-LEU

Admission aux assemblées et droits de votes : Tout associé peut participer aux décisions collectives sur justification de son identité et de l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective. Chaque associé dispose autant de voix qu'il possède ou représente d'actions.

Clause d'agrément : Les cessions d'actions au profit de tiers non-associés sont soumises à l'agrément de la collectivité des associés.



