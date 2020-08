ANNONCES LEGALES Constitution SAS - SASU

Annonce légale publiée le Vendredi 14 Août 2020



Aux termes d'un ASSP en date du 12/08/2020, il a été constitué une SASU ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : HAFSI CHAFIK CONSULTING

Sigle : HCC

Objet social : Activité de société de portefeuille de titre

Siège social : 5 ter rue de Paris, 97400 SAINT-DENIS

Capital : 1 000 €

Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de SAINT-DENIS DE LA REUNION

Président : Monsieur HAFSI CHAFIK, demeurant 12 Rue Macabit, Villa 2 res Leung Pin, 97434 SAINT-PAUL

Admission aux assemblées et droits de votes : Tout Associé peut participer aux assemblées sur justification de son identité et de l’inscription en compte de ses actions. Chaque Associé dispose d’autant de voix qu’il possède ou représente d’actions

Clause d'agrément : Toute transmission par quelque moyen que ce soit d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et ce y compris entre Associés est soumise à l’agrément préalable du Président.

Chafik HAFSI



