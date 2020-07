ANNONCES LEGALES Constitution SAS - SASU

Annonce légale publiée le Lundi 27 Juillet 2020



Aux termes d'un ASSP en date du 23/07/2020, il a été constitué une SAS ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : KWZ

Sigle : KWZ

Objet social : La production et la réalisation de films cinématographiques

Siège social : 37 CD10, Route de l'Éperon, 97435 SAINT-PAUL

Capital : 8 000 €

Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de SAINT-DENIS DE LA REUNION

Président : REUNIBIM, EURL au capital de 500 euros, ayant son siège social 37 CD10, Route de l'Éperon, 97435 SAINT-PAUL, RCS de SAINT-DENIS DE LA REUNION n°882949639

Directeur général : SHOWCASE, EURL au capital de 500 euros, ayant son siège social 11 Chemin Lebreton, Ravine à Malheur, 97419 LA POSSESSION, RCS de SAINT-DENIS DE LA REUNION n°883043218

Admission aux assemblées et droits de votes : Tout associé peut participer aux assemblées sur justification de son identité et de l'inscription en compte de ses actions. Chaque associé dispose autant de voix qu'il possède ou représente d'actions

Clause d'agrément : Un Associé qui souhaite céder, à quelque titre que ce soit, tout ou partie des actions de la Société qu’il détient, doit faire une demande auprès du Président de la Société afin que l’opération soit agréée. A défaut d’agrément, la cession réalisée est nulle.

Aucun agrément n’est requis quand la cession a lieu entre Associés

