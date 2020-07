ANNONCES LEGALES Constitution SAS - SASU

Aux termes d'un ASSP en date du 09/07/2020, il a été constitué une SAS ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LA REUNION DES MARQUES

Objet social : Vente de prêt à porter lingerie et accessoires et tout ce qui se rapporte à la confection et au textile en général.

Siège social : 42 bis rue Marius et Ary Leblond, 97460 SAINT-PAUL

Capital : 10 000 €

Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de SAINT-DENIS DE LA REUNION

Président : 2SIX RUN, EURL au capital de 1000 euros, ayant son siège social 36B rue des Flamboyants, Bois de Nèfles, 97411 SAINT-PAUL, RCS de SAINT-DENIS DE LA REUNION n°883694895

Directeur général : FINANCIERE SATURNE , SAS au capital de 50000 euros, ayant son siège social 13 Avenue du plateau de Rimiez, Villa Emerenziana, 06100 NICE, RCS de NICE n°884325648

Admission aux assemblées et droits de votes : Tout Associé peut participer aux assemblées sur justification de son identité et de l’inscription en compte de ses actions. Chaque Associé dispose d’autant de voix qu’il possède ou représente d’actions.

Clause d'agrément : Toute transmission par quelque moyen que ce soit d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital est soumise, sauf lorsqu’elle est réalisée au profit d’un Associé, à l’agrément préalable de la collectivité des Associés statuant aux conditions et modalités prévues pour les décisions collectives extraordinaires.

