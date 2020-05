ANNONCES LEGALES Constitution SAS - SASU

Annonce légale publiée le Jeudi 21 Mai 2020



Aux termes d'un ASSP en date du 17/03/2020, il a été constitué une SAS ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : WEZA

Objet social : La conception, la création, le développement et la commercialisation d'applications sécurisées pour mobiles, smartphones, tablettes et dérivées en particulier dans le domaine de l'assistance de navigation et de la météorologie.

Siège social : 1F Rue de la Martinique, , ZAC FOUCHEROLLES, 97490 SAINT-DENIS

Capital : 1 000 €

Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de SAINT-DENIS DE LA REUNION

Président : Monsieur DUPUY Monsieur , demeurant 19 Allée des Terrasses, Les Jardins de Montgaillard, 97400 SAINT-DENIS

Admission aux assemblées et droits de votes : Tout associé peut participer aux décisions collectives sur justification de son identité et de l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective. Sous réserve des dispositions légales, chaque action donne droit à une voix.

Clause d'agrément : Les cessions d'actions, à quelque titre que ce soit, sont soumises à l'agrément de la collectivité des associés.

CABINET MDA



Annonces Légales