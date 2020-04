ANNONCES LEGALES Constitution SAS - SASU

Annonce légale publiée le Lundi 27 Avril 2020



Aux termes d'un ASSP en date du 23/04/2020, il a été constitué une SASU ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : XENUS FORMATION

Objet social : activité de formation, de soutien scolaire, de conseil et d'audit

Siège social : 65 Ter rue du Général de Gaulle, Résidence JULES FERRY, 97430 LE TAMPON

Capital : 1 000 €

Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de SAINT-PIERRE DE LA REUNION

Président : Monsieur LOVELACE EMMANUEL, demeurant 65 Ter Rue du Général de Gaulle, 97430 LE TAMPON

Directeur général : Monsieur LOVELACE EMMANUEL, demeurant 65 Ter Rue du Général de Gaulle, 97430 LE TAMPON

Admission aux assemblées et droits de votes : Tout associé peut participer aux assemblées sur justification de son identité et de l'inscription en compte de ses actions. Chaque associé dispose autant de voix qu'il possède d'action.

Clause d'agrément : Les actions sont librement cessible avec accord du président de la société.

LOVELACE EMMANUEL





