Constitution SARL - EURL - SELARL - SELARLU

Aux termes d'un ASSP en date du 19/11/2020, il a été constitué une EURL ayant les caractéristiques suivantes :



Dénomination sociale : XPERT DIGITAL & MARKETING



Objet social : Toutes activités d’agence de publicité, y compris les activités sous-jacentes s’y attachant direct ou indirectement jugées pertinente, à l’objet social, au moyen de tous supports de communication pouvant exister, notamment tous supports matérialisés ou dématérialisés, aussi au moyen logistique et humain, notamment la mise à disposition de tout élément indispensable et constitutif du projet, et plus généralement toutes opérations économiques , juridiques, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, civiles ou commerciales, sous formes de produits ou de prestations de services, qui seraient liées directement ou indirectement à l’objet social, ou tous objets similaires, connexes ou complémentaires ou susceptibles d’en favoriser son extension et/ou son développement.



Siège social : 25 AVENUE DESBASSYNS, 97490 SAINT-DENIS



Capital : 100 €



Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de SAINT-DENIS DE LA REUNION



Gérance : Madame SAÏDOU NADEGE, demeurant 19 RUE LACROIX, 97490 SAINT-DENIS