Constitution SARL - EURL - SELARL - SELARLU

Aux termes d'un ASSP en date du 30/09/2020, il a été constitué une SARL ayant les caractéristiques suivantes :



Dénomination sociale : STELLY



Objet social : La fabrication, la transformation, la commercialisation et pose de store intérieur et extérieur, de voile d’ombrage et de moustiquaire; La fabrication, la commercialisation et pose de pergolas en aluminium ou galva.



Siège social : 157 Chemin Ricquebourg, 97416 SAINT-LEU



Capital : 10 000 €



Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de SAINT-PIERRE DE LA REUNION



Gérance : Monsieur RASSABY SAMUEL, demeurant 38 Chemin Ringuet, 97441 SAINTE-SUZANNE



LA GERANCE