Constitution SARL - EURL - SELARL - SELARLU

Aux termes d'un ASSP en date du 26/08/2020, il a été constitué une SARL ayant les caractéristiques suivantes :



Dénomination sociale : URBANIS



Objet social : L'activité de transaction immobilière et commerciale dans le neuf et l'ancien ;

- L’achat, la vente, la gestion et l’expertise d’immeuble ;

- Marchand de Biens

- Gestion locative et technique

- Assistance à la maîtrise d'ouvrage

- Audit, contrôle de charges locatives

- Etudes immobilières



Siège social : 5 ter Rue de Paris, 97400 SAINT-DENIS



Capital : 10 000 €



Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de SAINT-DENIS DE LA REUNION



Gérance : Monsieur BEN-DAYA WALID, demeurant 17 rue des Chocas, 97411 SAINT-PAUL



Walid BEN-DAYA