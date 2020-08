Constitution SARL - EURL - SELARL - SELARLU

Aux termes d'un ASSP en date du 27/07/2020, il a été constitué une EURL ayant les caractéristiques suivantes :



Dénomination sociale : EURL L'ESSENTIEL



Objet social : Commerce de détail d'alimentation générale et produits alimentaires vente au détail de

tous produits d'épiceries, à emporter et en livraison. Exploitation de tout fonds de

commerce d'épicerie et toutes activités annexes ou connexes à l'objet social.



Siège social : 2459 CHE LAGOURGUE, 97440 SAINT-ANDRÉ



Capital : 2 000 €



Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de SAINT-DENIS DE LA REUNION



Gérance : Madame SABABABDY Marie Paule Lorraine, demeurant 165 CHE VALENTIN, 97440 SAINT-ANDRÉ



LA GERANTE