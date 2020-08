ANNONCES LEGALES Constitution SARL - EURL - SELARL - SELARLU

Annonce légale publiée le Jeudi 6 Août 2020



Aux termes d'un ASSP en date du 04/08/2020, il a été constitué une SARL ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : LA P'TITE MALLE 974

Objet social : Achat/dépôt-vente de vêtements d'occasion enfant de 0 à 10 ans

Siège social : 135 b rue Marius et Ary Leblond, 97460 SAINT-PAUL

Capital : 2 000 €

Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de SAINT-DENIS DE LA REUNION

Co-gérance : Madame THOBI Sidonie, demeurant 24 ter route de fatima, le bernica, 97435 SAINT-PAUL et Madame GUILLOU Sandrine, demeurant 181 rue Marius et Ary Leblond, résidence Lady, appartement 25, 97460 SAINT-PAUL

THOBI SIDONIE



Annonces Légales