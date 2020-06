Constitution SARL - EURL - SELARL - SELARLU

Aux termes d'un ASSP en date du 26/05/2020, il a été constitué une SARL ayant les caractéristiques suivantes :



Dénomination sociale : LES GOURMANDISES D'AVA



Sigle : LGA



Objet social : La fabrication artisanale et vente de produits alimentaires et de boissons, sur place et à emporter.



Siège social : 68 rue Issop Ravate, 97400 SAINT-DENIS



Capital : 2 000 €



Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de SAINT-DENIS DE LA REUNION



Gérance : Monsieur DIDROT Nihad, demeurant 12 Allée Montplaisir, Appt A1, Rés. Le Botania, 97400 SAINT-DENIS



La gérance