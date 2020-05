ANNONCES LEGALES Constitution SARL - EURL - SELARL - SELARLU

Annonce légale publiée le Mercredi 6 Mai 2020



Aux termes d'un ASSP en date du 17/04/2020, il a été constitué une SARL ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SARL COBRA 974

Objet social : ACHAT ET VENTE DE VEHICULES NEUFS ET OCCASION

Siège social : 18 chemin charette, appt 18, 97438 SAINTE-MARIE

Capital : 100 €

Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de SAINT-DENIS DE LA REUNION

Co-gérance : Monsieur CORDON Jimmy, demeurant 3 chemin Manes, 97470 SAINT-BENOÎT et Monsieur BRASIER Didier, demeurant 18 chemin charette, appt 18, 97438 SAINTE-MARIE

CORDON Jimmy



