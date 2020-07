ANNONCES LEGALES Constitution EARL - SCI - SCCV

Annonce légale publiée le Vendredi 24 Juillet 2020



Aux termes d'un ASSP en date du 23/06/2020, il a été constitué une SCI ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : BEHUDA

Objet social : Acquisition et ou construction d'immeubles en vue de donner en location

Siège social : 27 Impasse Klenkle, 97418 LE TAMPON

Capital : 1 000 €

Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de SAINT-PIERRE DE LA REUNION

Gérance : Monsieur RIVIERE Jean David, demeurant 27 Impasse Klenkle, 97418 LE TAMPON

Clause d'agrément : Les parts sont librement cessibles entre associés et entre conjoints, ascendants et

descendants

RIVIERE Jean David





