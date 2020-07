ANNONCES LEGALES Constitution EARL - SCI - SCCV

Annonce légale publiée le Jeudi 9 Juillet 2020



Aux termes d'un ASSP en date du 22/06/2020, il a été constitué une SCI ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI TINE

Objet social : Acquisition et location de biens immobiliers

La propriété, la gestion, et l administration de bien dont elle pourra devenir propriétaire par voie d’acquisition, échange, apport ou autre, ts placements de capitaux sous toutes formes, actions, obligations, parts sociales. Et plus généralement toutes opérations se rattachant directement ou indirectement au dit objet pourvu qu elles ne portent pas atteinte au caractère civil de l activité sociale

Siège social : 1B chemin des Orangers , Sainte Clotilde , 97490 SAINT-DENIS

Capital : 1 000 €

Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de SAINT-DENIS DE LA REUNION

Gérance : Madame MAILLOT Christine, demeurant 1B chemin des orangers , Sainte clotilde , 97490 SAINT-DENIS

Clause d'agrément : Les cessions de parts entre associés, la cession de parts entre ascendants et descendants, les cessions de parts entre conjoints, interviennent librement; toutes les autres cessions n’interviennent qu’après agrément du cessionnaire proposé par les associés se prononçant à l unanimité.

Maillot christine



Annonces Légales