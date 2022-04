Politique Constatant que "le vote protestataire est largement majoritaire", TAK réitère son soutien à Emmanuel Macron

"Trois réunionnais sur 4 ont exprimé un vote de désaccord", analyse André Thien Ah Koon, qui rappelle avoir apporté son soutien à Emmanuel Macron dès le premier tour. "Ce soutien s’inscrit dans le même esprit constructif et de responsabilité qui a conduit au refinancement, par l’Etat, du RSA qui a sauvé le Conseil Départemental et de la NRL au bénéfice du Conseil régional", exprime-t-il. Par N.P - Publié le Lundi 11 Avril 2022 à 14:15

Le communiqué :



Je confirme ce que j’ai dit depuis longtemps : le vote protestataire est largement majoritaire et s’est cristallisé autour des extrêmes. Notre population se trouve dans une situation de grand désespoir social et économique.



En effet, chute du pouvoir d’achat, accès à la propriété, emploi, formation, insécurité … sont autant de thématiques sur lesquelles nous essayons d’agir et sur lesquelles nous alarmons le gouvernement et le chef de l’Etat qui détiennent les solutions.



Je rappelle, à cet égard, que 3 réunionnais sur 4 ont exprimé un vote de désaccord.



Parce que nous voulons être les interlocuteurs des autorités gouvernementales et du Président MACRON, le Président Cyrille MELCHIOR, d’autres Maires et moi-même, avons pris position avant le premier tour de l’élection.



Dans ce cadre, nous avons formulé des propositions concrètes en faveur du développement du territoire, propositions dont la mise en œuvre est indispensable pour améliorer les conditions de vie de notre population.



Nos propositions portent notamment sur :

- L’augmentation du pouvoir d’achat, par la revalorisation de + 5% par an pendant 5 ans des bas salaires, des minimas sociaux et des petites retraites.

- L’accession à la propriété par la vente d’un tiers des 75 000 logements sociaux aux locataires depuis plus de 15 ans.

- La protection des petits commerçants en bloquant le développement des nouveaux centres commerciaux.

- L’autonomie alimentaire en soutenant le développement des filières agricoles locales et en limitant les droits d’entrée sur les importations.

- La création d’une région Française du grand sud de l’Océan Indien pour renforcer la stratégie et l’économie de notre positionnement.



Nous demandons aux pouvoirs publics une politique plus offensive en matière de formation, d’apprentissage et d’emploi permettant à nos jeunes de relever les défis du développement de notre territoire parmi lesquelles nous plaçons la biodiversité et l’environnement.



Je soutiens la candidature du Président MACRON afin que l’avenir de notre population aux plans social et économique soit mieux compris et pris en compte. Ce soutien s’inscrit dans le même esprit constructif et de responsabilité qui a conduit au refinancement, par l’Etat, du RSA qui a sauvé le Conseil Départemental et de la NRL au bénéfice du Conseil Régional.



Mon soutien à la candidature d’Emmanuel MACRON est rejoint aujourd’hui par la Présidente de Région ou encore par le Maire de Saint Pierre. Cela démontre que mon analyse était la bonne et que l’intérêt de peuple doit passer avant les ambitions personnelles.