Consommer du cannabis "reprogramme" le sperme

Fumer du cannabis "reprogramme" le sperme. C'est ce qu'il ressort d'une nouvelle étude menée par des chercheurs de Duke Université.



S'il avait déjà été mis en évidence que la concentration de spermatozoïdes dans le sperme des fumeurs était plus faible, l'étude publiée le 18 décembre dernier dans la revue Epigenetics souligne que la consommation de marijuana peut en outre avoir des effets sur les gènes de l'ADN contenu dans les cellules du sperme.



Arrêter avant de penser à faire un enfant



C'est-à-dire que la manière dont les gènes s'expriment et sont utilisés dans le corps humain est modifiée. Et les chercheurs ont notamment repéré une altération pour un gène clé dans la lutte contre les tumeurs.



Les scientifiques veulent désormais savoir si le THC peut aussi altérer l'ADN des enfants conçus par un ou des parents consommant du cannabis. En attendant, ils recommandent aux consommateurs, par précaution, d'arrêter au moins six mois avant d'essayer de concevoir.