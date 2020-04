Consommation des ménages à La Réunion: Les prix reculent de 0,5 % en mars 2020

Les prix de l’alimentation sont stables. Après deux mois de fortes hausses, les prix des produits frais augmentent plus faiblement (+ 2,7 %). Néanmoins, les prix des produits frais retrouvent leur niveau de février 2018, point haut ces derniers mois, du fait d’intempéries en janvier 2018.



Sur un an, l’inflation est de 0,8 % à La Réunion et de 0,7 % en France hors Mayotte.